Tite su Neymar: “Tranquilli, continuerà a giocare il Mondiale con noi”

La caviglia di Neymar sta tenendo in apprensione un paese intero. Dopo essere uscito per infortunio nel match di ieri contro la Serbia, le telecamere hanno inquadrato la caviglia del fenomeno brasiliano, la quale era molto gonfia. Tifosi e compagni sono preoccupati per le condizioni del 10 verdeoro ma le parole del ct Tite rassicurano i fan: “State tranquilli, continuerà a giocare il Mondiale con noi, in 2 giorni sapremo i risultati delle visite”.

Foto: Instagram Neymar