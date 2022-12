Tite: “Sconfitta di tutti, ma il responsabile sono io. Serve concentrazione, i Mondiali non danno seconde possibilità”

Intervenuto in conferenza stampa, il ct del Brasile, Tite, ha così parlato dopo la sconfitta per 1-0 contro il Camerun: “Abbiamo perso tutti: la nostra preparazione è comune, così come la vittoria e la sconfitta. Io sono il portavoce della squadra e quindi mi sento responsabile. Devo metterci la faccia anche nella sconfitta, fa parte della vita. Il Camerun è stato efficace, verticale e ha vinto con merito. I Mondiali non ti danno una seconda possibilità. Dobbiamo essere concentrati 24 ore su 24, da domani inizieremo la preparazione per la prossima partita”.

Foto: Sportes