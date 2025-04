Tite: “Rinuncio al Corinthians. Scelta difficile, ma devo prendermi cura di me stesso”

Non sarà Tite il nuovo allenatore del Corinthians. L’ex commissario tecnico del Brasile era pronto per tornare in panchina dopo la brutta esperienza con il Flamengo, tornando così a guidare un club già allenato tre volte nel corso della sua carriera. A sorpresa, però, ha rilasciato una dichiarazione in cui annuncia che “sospenderà” la sua carriera a causa di problemi di salute: “Mi sono reso conto che ci sono momenti in cui bisogna capire che, come essere umano, posso essere vulnerabile e ammetterlo mi renderà sicuramente più forte”, si legge nel comunicato stampa diffuso da ESPN Brasile

Poi ha proseguito: “Sono appassionato di quello che faccio e continuerò ad esserlo, ma dopo aver parlato con la mia famiglia e aver osservato i segnali che il mio corpo inviava, ho deciso che la cosa migliore da fare ora era prendermi una pausa dalla mia carriera per prendermi cura di me stesso per tutto il tempo necessario. Come è stato reso pubblico, era in corso una conversazione con il Corinthians, ma dovrà essere paralizzata da una decisione difficile, ma necessaria”.

Tite Foto: sportes