Tite: “Percepisco la pressione del Paese, rispetteremo la cultura di gioco del Brasile”

Sul Brasile di Neymar e Tite ci sono aspettative grandissime. A detta di molti i verdeoro sono i favoriti per la vittoria finale del Mondiale, ma Tite preferisce mantenere la calma e ragionare sul da farsi, come dichiara nella conferenza stampa alla viglia del match contro la Serbia: “Penso che l’equilibrio vada ricercato a centrocampo, da lì nasce tutto. Sento meno freddo nella pancia rispetto a quattro anni fa in Russia, sono più leggero, maggiormente in pace, ma è chiaro, avverto la pressione di un Paese come il nostro, con la cultura del calcio. Sono tranquillo. È bello sognare di vincere, è giusto, ed è importante fare del proprio meglio nella consapevolezza che ci sono altre nazionali capaci di giocare bene. Dobbiamo rispettare la cultura di gioco del Brasile e dobbiamo rispettare l’avversario per rispettare noi stessi”.

Foto: La Gazzetta dello Sport