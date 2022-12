Tite: “Balletto? Nessuna mancanza di rispetto. Mi adatto ai miei ragazzi”

Tite, in conferenza stampa, ha parlato dei tanto discussi balletti dei suoi ragazzi, ai quali ha partecipato anche il mister stesso dopo la rete di Richarlison. Queste le sue parole: “Mi chiedete del balletto con Richarlison e delle esultanze dei miei giocatori. Ho partecipato al balletto perchè lo avevo promesso, ma non c’è alcuna mancanza di rispetto nei confronti di nessuno. A me piace adattarmi al linguaggio dei miei ragazzi. Ballare e giocare a calcio rappresentano la gioia”. Parole sagge quelle di Tite che tutela i suoi ragazzi e chiarisce che nel suo gesto non c’era alcuna malizia.

Foto: Sito Brasile