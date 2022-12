Tite: “Auguriamo una pronta guarigione a Pelè. Non dico nulla sulla formazione, sarà la palla a parlare per noi”

Intervenuto in conferenza stampa alla viglia del match contro il Camerun, Tite ha parlato del rischio di schierare le riserve e della gioia che tutto il Brasile vuole dare a Pelè, ricoverato d’urgenza nella giornata di ieri: “È un rischio giocare con i sostituti? Un allenatore si allinea basandosi sulla pratica e non sulla teoria e questo accade dando opportunità a tutti i giocatori. Posso decidere solo in base a quello che mi mostrano in campo. Questa è un’opportunità a un livello alto per competere, per dimostrare le proprie qualità. Vogliamo tutti augurare buona salute a Pelé . È il nostro più grande rappresentante extraterrestre. Non posso rivelare nulla sugli undici degli ottavi di finale o se quelli che inizieranno contro il Camerun saranno titolari. Il campo è quello che conta, non posso affrettarlo, è la palla che parla”.

Foto: Sito Brasile