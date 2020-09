TIRO DA FUORI E DUTTILITÀ. NAHUEL ESTEVEZ, IL NUOVO JOLLY PER LO SPEZIA DI ITALIANO

Sarà il nuovo arrivato in casa di uno Spezia scatenato sul mercato. Acquisto dopo l’altro, la società ligure sta costruendo una squadra che riesca a puntare forte sulla salvezza.

Tra poco, sarà il turno di Nahuel Estevez, argentino classe 1995. Visione di gioco e tiro da fuori sono le qualità principali di questo mediano proveniente dall’Estudiantes, dove spesso è stato schierato in diverse zone del centrocampo, dimostrandosi così un giocatore duttile e utile al suo allenatore.

Estevez è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili dell’All Boys e poi del Comunicaciones (entrambe squadre di terza categoria di calcio argentino), dove si trasferisce nel 2014. Qui, Estevez continua a giocare nelle giovanili fino al 2016, quando finalmente esordisce in prima squadra. L’esperienza nel suo nuovo club si rivela positiva: complessivamente, Nahuel colleziona 85 presenze e realizza 9 gol.

L’avventura al Comunicaciones dura quattro anni, dopo i quali Estevez viene trasferito all’Estudiantes che, a causa del poco spazio a disposizione in squadra, lo gira in prestito al Sarmiento. Durante questa nuova esperienza, i numeri registrati da Estevez non sono male: 22 le partite giocate e una la rete segnata. Poi, di nuovo all’Estudiantes, per due anni. Qui, Nahuel trova come maestro Gabriel Milito, storico difensore del Barcellona e fratello dell’interista Diego. Con lui, Estevez si rigenera. Il Maresciallo comprende le sue qualità e la sua capacità di adattamento a centrocampo, schierandolo spesso titolare, sia nel suo ruolo naturale di centrale, che di mezz’ala (destra e sinistra), di trequartista o di ala.

Ora Estevez, a 25 anni, è pronto per una nuova avventura in Italia, dove lo attende lo Spezia. Un jolly per Vincenzo Italiano.

