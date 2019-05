Tiquinho Soares segna e dedica il gol a Casillas: il portiere scoppia in lacrime

Non ci sarà un nuovo trofeo nella bacheca del Porto, ma nonostante la finale di Coppa di Portogallo persa contro lo Sporting CP il club lusitano è riuscito a strappare lacrime di gioia a Iker Casillas. Il portiere ex Real Madrid ha seguito la gara dalla tribuna visto l’indisponibilità a giocare dopo l’infarto miocardico acuto sofferto lo scorso 1° maggio. Al momentaneo vantaggio dei dragoni, l’attaccante Tiquinho Soares ha festeggiato il gol dedicandolo al portiere spagnolo, che in tribuna non è riuscito a trattenere le lacrime.

Foto: As