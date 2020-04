TIQUINHO SOARES, DALLA SERIE B BRASILIANA A EREDE DI HULK

A vederlo oggi, il suo soprannome, “Tiquinho” [“piccolino“,ndr], fa sorridere. Infatti, Tiquinho Soares, attaccante 29enne del Porto, si presenta come un bronzo di riace di un 187 cm, con un fisico imponente che, in terra lusitana, lo ha portato ad essere paragonato a Hulk, ex-attaccante brasiliano dei Dragoes. Con il contratto in scadenza e il Porto che sta facendo di tutto per provare a blindarlo, il classe ’91 sarà sicuramente uno dei nomi più chiacchierati della prossima sessione di mercato. Fisico imponente Su di lui, diversi top club europei, fra cui la Roma, che avrebbe individuato in lui il vice-Dzeko.

Cresciuto nel settore giovanile dell’America de Natal, squadra della sua città natale. Nel mentre, aiutava faceva il muratore e, durante l’estate, aiutava il padre, che vendeva ghiaccioli. Con i Mecão, ha debuttato fra i professionisti nella Serie B brasiliana a 19 anni e, dopo essere acquistato dal Botafogo – con cui non debutta mai – comincia un lungo giro di prestiti nella serie cadetta del suo Paese, prima di sbarcare in Europa. Infatti, nel gennaio 2014 arriva in prestito al Lucena, club andaluso di Segunda Division in cui colleziona 7 presenze e 3 reti. Sempre in prestito, poi, viene girato al Nacional de Madeira, dove gioca per due stagioni. Qui viene notato da Deco, ex-centrocampista di Porto e Barcellona, che acquista il 50% del suo cartellino e lo fa cedere in prestito dal Botafogo al Vitoria de Guimaraes. Con i Vimaranenses colleziona 8 reti in 18 presenze complessive, venendo notato dagli osservatori del Porto che, a gennaio 2017, lo acquistano dal Botafogo, offrendogli un quadriennale fino al 2021 con clausola rescissoria fissata a 40 milioni di Euro. Nella squadra guidata allora Nuno Espirito Santo, Tiquinho debutta siglando una doppietta nella vittoriosa partita contro lo Sporting Lisbona, e andando a segno per ulteriori cinque gare consecutive. L’anno seguente, insieme ad André Silva, guida il club alla conquista di un campionato e una Supercoppa di Portogallo. Ad oggi, vanta 130 presenze condite da 62 reti e 19 assist con la maglia dei Dragoes.

Prima punta molto fisica, Soares è anche moto veloce, soprattutto in campo aperto, dove riesce a bruciare gli avversari sulla progressione. Ambidestro, è maturato negli anni, divenendo anche una sicurezza nel gioco aereo, dove spesso si impone fisicamente sui difensori avversari. Insomma, un attaccante completo che può sicuramente provare a dire la sua in un campionato più importante di quello portoghese.

Foto: profilo Twitter personale Tiquinho Soares