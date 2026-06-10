Tinti: “Bastoni è felice all’Inter. L’interesse di altri top club è normale”

10/06/2026 | 14:36:18

Tullio Tinti, agente di Bastoni, ha parlato a Sky Sport del futuro del difensore: “Qui a Milano è felice, ha un contratto per altri 2 anni ed è per rispettarli”. Nonostante l’interesse di altri club, come il Barcellona, la volontà del numero 95 è chiara: “L’interesse di altri club per un giocatore del valore di Alessandro è normale. Poi nel calciomercato può succedere di tutto, ma ad oggi per lui l’Inter è casa”.

Foto: Instagram Bastoni