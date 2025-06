Timothy Weah: “Bella gara, è emozionante vivere un evento del genere”

19/06/2025 | 09:30:34

Timothy Weah ha parlato al termine della gara contro l’Al Ain, visibilmente soddisfatto: “È stata una buona partita, contro una buona squadra. Per me è una grande emozione tornare a casa e partecipare a questo evento meraviglioso, una nuova esperienza di cui sono felice di far parte”. L’americano ha poi elogiato i compagni: “È stata una bella gara, sono molto contento della prestazione dei miei compagni: Francisco e Randal hanno giocato benissimo”. Foto: Instagram Weah