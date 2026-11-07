Timo Werner si racconta: “In Germania ho passato momenti terribili”. E svela il peso delle critiche

07/11/2026 | 11:04:25

Timo Werner torna a parlare dei momenti più difficili della propria carriera. L’attaccante tedesco, oggi negli Stati Uniti con i San Jose Earthquakes, ha ripercorso alcuni episodi che hanno segnato il suo percorso professionale, raccontando le conseguenze di una simulazione che lo ha accompagnato per anni nel calcio tedesco. Tutto risale al 3 dicembre 2016, durante una partita di Bundesliga tra Lipsia e Schalke 04. Werner cadde in area e l’arbitro assegnò un calcio di rigore, tra le polemiche per un episodio giudicato ingannevole. Da quel momento, il centravanti è diventato bersaglio dei tifosi avversari, tra fischi, cori e insulti. Nel podcast The Late Run, il giocatore ha ricordato quanto quell’episodio abbia condizionato la sua vita: “Ho passato molte difficoltà in Germania perché una volta mi sono lasciato cadere. Dopo quell’episodio mi hanno perseguitato per anni”. Poi ha aggiunto: “Cantavano cori su di me, si inventavano ogni genere di cose… È stato davvero difficile”. Werner ha raccontato anche il peso delle critiche ricevute durante la sua esperienza al Chelsea, dove era arrivato nel 2020 dopo essersi messo in evidenza con il Lipsia. Nonostante la vittoria della Champions League nella prima stagione con i Blues, l’attaccante non ha vissuto un periodo semplice: “Mi hanno criticato molto per le occasioni che sbagliavo. Sentivo che ce l’avessero con me”. Il tedesco ha inoltre ammesso di aver attraversato momenti particolarmente complicati dal punto di vista personale: “Ci sono stati momenti in cui mi sentivo davvero depresso”. Oggi, a 30 anni, Werner prova a rilanciarsi in MLS, dove veste la maglia dei San Jose Earthquakes.

Foto: instagram Tottenham