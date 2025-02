Timber su Gimenez: “Gli auguro il meglio, ma non nelle prossime due partite”

Domani, alle ore 21:00, andrà in scena il match tra Feyenoord e Milan. A parlare della gara valida per l’andata dei playoff di Uefa Champions League è stato Timber. Queste le parole del centrocampista del club olandese in conferenza stampa: “L’esonero di Priske? Siamo calciatori, ma anche persone. Dal punto di vista umano è stato un duro colpo perché lavori duramente per fare bene e poi ti arriva la notizia dell’esonero…ha toccato tutti. Non so cosa non sia andato perché abbiamo sempre dato il massimo, sia noi che l’allenatore. Ci ho parlato ieri al telefono, la colpa è ricaduta su di lui, ma chiaramente è anche colpa nostra. Nonostante ciò, domani abbiamo una partita e bisogna andare avanti. Vogliamo e possiamo fare meglio. Gimenez? Conosco bene le sue qualità. Lui è un bravo ragazzo e conosco bene il Milan. Gli auguro tutto il meglio, tranne che nelle prossime due partite”.

FOTO: Instagram Milan