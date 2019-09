Tim Howard ufficializza il proprio ritiro dal calcio giocato. Il video tributo dei Colorado Rapids

A 40 anni, Tim Howard si ritira dal calcio giocato. Il portiere statunitense, con un passato in Premier con le maglie di Manchester United ed Everton, dice addio dopo un triennio in patria ai Colorado Rapids, che hanno pubblicato oggi un commovente video-tributo sui propri canali ufficiali.

Dear @TimHowardGK,

Thank you for letting us be a part of your journey.

Sincerely,

The Colorado Rapids and all of the soccer fans across the world that you've inspired.#Rapids96 | #ThankYouTim pic.twitter.com/SMb0mMXTh8

— Colorado Rapids (@ColoradoRapids) September 30, 2019