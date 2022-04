Tifoso United su Twitter: “Sembravamo lo Shrewsbury ad Anfield”. La replica del club: “Noi almeno un gol lo abbiamo fatto”

Curioso botta e risposta su Twitter tra un tifoso del Manchester United e lo Shrewsbury, club inglese che milita in Ligue One, la nostra Serie C.

Un tifoso dello United ha commentato sul social il ko dei Red Devils, asfaltato dal Liverpool per 4-0 ad Anfield. Il tifoso ha scritto: “Che vergogna, sembravamo lo Shrewsbury ad Anfield”.

Pronta la replica del club, che li ha risposto: “Noi almeno un gol ad Anfield lo abbiamo fatto”.

Il riferimento è alla sconfitta per 4-1 in FA Cup dello scorso gennaio, quando addirittura lo Shrewsbury aveva segnato la rete del vantaggio, prima della rimonta vincente dei Reds.

Una risposta piccante, che testimonia comunque il momentaccio che stanno vivendo a Manchester, sponda United.

We scored at Anfield this season. You didn’t. Levels. https://t.co/ttqZAfLnpj — Shrewsbury Town FC (@shrewsweb) April 19, 2022

Foto: Twitter United