Tifoso dell’Inter contro Lautaro in allenamento, Chivu lo difende: “Rispettate chi lavora, altrimenti andate a Milanello”

26/09/2025 | 14:05:20

Attimi di tensione ad Appiano Gentile: il tecnico dell’Inter, Christian Chivu, ha interrotto l’allenamento per difendere Lautaro Martinez da un commento proveniente dalla tribuna.

L’allenamento, che non era aperto al pubblico ma riservato ad alcuni invitati tra sponsor e Inter Club, è stato teatro dell’episodio: dopo un gol di Lautaro, qualcuno ha urlato: “Adesso fallo anche domenica!”.

La reazione del tecnico, percepita come difesa del giocatore di fronte a una mancanza di rispetto, non si è fatta attendere: “Per favore, rispettate chi lavora. Non voglio sentire parlare della domenica o di altre cose. Altrimenti andate a Milanello, qui si lavora e si sbaglia per migliorare”.

Foto: X Inter