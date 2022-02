Tifosi del Genoa si arrampicano sul tetto di un vaporetto, scatta il Daspo

Guai in vista per un gruppo di tifosi del Genoa. Due giorni fa la sfida col Venezia, terminata 1-1 sul campo. Al termine della partita, dei supporters genoani si sono arrampicati, bandiere alla mano, ed hanno camminato sopra il tetto del vaporetto che li stava trasportando verso piazzale Roma. Gli agenti di polizia che stavano scortando il mezzo hanno fatto scendere immediatamente i soggetti, per poi identificarli. Per loro si prospetta un Daspo di almeno due anni.

FOTO: Twitter Genoa