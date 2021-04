Tifosi allo stadio, il Cts rimanda tutto al 1 giugno: “Non oltre i 1000 spettatori”

Doccia gelata per il campionato di Serie A di calcio: nella bozza del nuovo decreto legge slittano di un mese le riaperture, inizialmente previste dal primo maggio, anche se l’ufficio sport e la sottosegretaria Vezzali sperano ancora di poter bloccare il rinvio.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha infatti emanato un documento dove si legge che le riaperture dei tifosi allo stadio avverranno dal 1 giugno, ma con un numero massimo di 1000 spettatori nelle regioni a zona gialla.

“La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 al chiuso“.

La finale di Coppa Italia, quindi, tra Juve e Atalanta, dovrebbe essere a porte chiuse, così come le ultime gare del campionato. Si lavora invece per tenere il 25% dei tifosi all’Olimpico per gli Europei.

Foto: Twitter Napoli