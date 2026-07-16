Tielemans: “Lo United è un passo avanti nella mia carriera, sono qui perché il club vuole vincere”

16/07/2026 | 21:45:32

Youri Tielemans si è presentato da nuovo giocatore del Manchester United, le parole in conferenza: “Penso che sia un grande passo avanti per me in carriera. Il club è in un ottimo momento e sento che c’è molta ambizione all’interno del club. Ho una grande esperienza, ho 29 anni e sono pronto a fare un passo avanti. Sono pronto a fare il prossimo passo nella mia carriera. Vogliono vincere e, si spera di essere davvero bravi in campo per raggiungere grandi traguardi. Ecco perché ho scelto di venire qui”.

foto x united