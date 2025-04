Tielemans: “Abbiamo fiducia, con il PSG sfida equilibrata. Lottare per i trofei è la nostra ambizione”

Youri Tielemans, centrocampista dell’Aston Villa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions contro il PSG.

Queste le sue parole: “Abbiamo molta fiducia. Il nostro allenatore sa cosa vuol dire essere in questa fase di questa competizione e siamo tutti pronti per domani. Combattere per i trofei è la nostra ambizione e siamo pronti a finire la stagione con forza”.

Il centrocampista ha poi proseguito: “Abbiamo giocatori con esperienza, puoi vederlo in come ci siamo comportati contro alcune delle più grandi squadre. I nostri risultati sono stati davvero buoni, insieme al modo in cui ci siamo adattati a questa competizione. La cosa principale è la nostra mentalità e concentrazione, sapendo che possiamo fare qualcosa qui. Siamo sempre pronti e preparati”.

