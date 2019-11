Ticino, infrazione del codice della strada per Balotelli. Multa e divieto di circolazione per 90 giorni

L’attaccante del Brescia Mario Balotelli, come raccontato dai colleghi di Ticinonline, ha commesso un’infrazione del codice della strada (non si conoscono i dettagli) a Bellinzona (Svizzera) ed è stato punito con una multa di 100 Franchi (circa 90 euro) e con il divieto di condurre veicoli a motore per 90 giorni (dal 31 dicembre 2019 al 30 marzo 2020 inclusi).

Foto: Brescia Twitter