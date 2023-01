Tiago Pinto: “Voci su Mourinho cercato dalla Nazionale brasiliana? José è concentrato esclusivamente sulla Roma”

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha commentato le voci di interessamenti e tratattive di José Mourinho e la Nazionale brasiliana.

Queste le sue parole: “Lo stato è che oggi c’è una partita importante, altri rimors non ci interessano. Anche l’allenatore è super concentrato per fare bene oggi e domenica ci sarà un’altra partita. Le voci su Mourinho e il Brasile? Ripeto, siamo qui per giocare la coppa e ci dobbiamo concentrare su questo.”

Foto: sito Roma