Tiago Pinto: “Veretout? E’ ancora nel progetto. Dobbiamo avere continuità di risultati”

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato a Dazn nel prepartita di Marassi contro la Sampdoria.

Queste le sue parole: “Dobbiamo creare una certa mentalità per cui tutte le partite devono essere uguali, se riusciamo ad averla alla fine la valutazione della nostra stagione sarà positiva. Serve un po’ di continuità. Migliorare in ogni partita è il nostro focus, con la Conference League dobbiamo giocare ogni tre giorni ma siamo pronti”.

Su Veretout: “Adesso non è disponibile, ma speriamo possa tornare prima possibile. E’ stato un giocatore importante in questi ultimi anni, lo aspettiamo per migliorare la squadra con la sua qualità e raggiungere gli obiettivi. E’ ancora nel progetto? Sì”.

Foto: Twitter Roma