Tiago Pinto su Zaniolo: “Mai stato vicino all’addio. Rinnovo? Ho chiamato l’agente mezz’ora fa”

Il general manager della Roma Tiago Pinto ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sul futuro di Nicolò Zaniolo. Ecco le parole del dirigente portoghese: “Mai è stato vicino alla partenza. Ora è finito il mercato, come ho detto tante volte la scorsa era una stagione di ripartenza per lui dopo gli infortuni, quest’anno starà ancora meglio. Non è mai stato un problema, sta bene ed è felice. Ora deve recuperare dall’infortunio. Mezz’ora fa ho chiamato Vigorelli, sapevo che sarei venuto in conferenza stampa e gli ho detto che dobbiamo iniziare a preparare l’agenda per parlare del rinnovo”.

