Tiago Pinto su Zaniolo: “A settembre parleremo di mercato”. E su Wijnaldum…

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Roma-Cremonese, Tiago Pinto ha parlato anche dell’infortunio di Wijnaldum: “Non possiamo fermare l’entusiasmo, queste cose succedono. Ci abbiamo messo tanto per portarlo qui. Anche lui è molto positivo, dobbiamo fermarci e capire cos’è meglio per lui. Tornerà più forte. Ringrazio chi non ha cercato i colpevoli, tutti noi che lavoriamo nel calcio abbiamo una responsabilità sociale. Noi siamo una famiglia”.

Il dirigente giallorosso ha proseguito parlando di Zaniolo e del suo futuro:“Sono venuto a parlare qui circa 30/35 volte, e il 90% delle volte mi avete chiesto di Zaniolo. Sta giocando bene, quando finirà il mercato saremo qui per parlarne. Lui sta bene, sta migliorando. La scorsa è stata una stagione difficile per lui dopo quasi due anni senza giocare. Il 2 settembre parleremo del mercato, ora abbiamo una partita importante da giocare”.

Foto: Sito Roma