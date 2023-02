Non è mancato un commento di Tiago Pinto su Rick Karsdorp, laterale olandese che sembrava diretto verso l’addio per via della rottura avuta con il tecnico José Mourinho: “Capiremo meglio la situazione Karsdorp, è rimasto qua, l’allenatore ne ha parlato. La cosa più importante è l’interesse della Roma. A breve è a disposizione”.

Foto: Karsdorp Twitter