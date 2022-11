Tiago Pinto: “Solbakken ha qualità e caratteristiche che si sposano con il nostro progetto”

A margine del comunicato ufficiale dell’acquisto di Solbakken, arrivano anche le parole di Tiago Pinto, general manager della Roma, che ha così parlato in merito al giocatore: “Solbakken si è affermato in un mercato emergente e in un campionato in cui il livello di competitività si è alzato notevolmente negli ultimi anni”, ha dichiarato il General Manager dell’area sportiva del Club, Tiago Pinto: “La sua età, i suoi margini di crescita e le sue caratteristiche si sposano con il nostro progetto: Ola abbina qualità tecniche importanti a doti fisiche e atletiche che lo rendono un calciatore moderno. Diversi club si erano mossi sulle sue tracce, lui ha scelto la Roma: di questo non possiamo che essere estremamente soddisfatti”.

Foto: sito Roma