Tiago Pinto: “Sette sconfitte sono tante, non ce le aspettavamo. Fiducia nel lavoro di Mourinho”

Tiago Pinto, general manager della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pesante ko interno contro l’Inter:

“Credo che tutti noi dobbiamo lavorare per rendere orgogliosi i tifosi, ringraziarli per il loro supporto ma sappiamo che nel calcio il momento non esprime il lavoro che facciamo ogni giorno. Ci crediamo nella strada che stiamo seguendo, dobbiamo lavorare anche di più e dopo questa sconfitta dobbiamo pensare al domani. In questi mesi che Mourinho è qua ha tirato fuori tante cose dai calciatori, oggi non dobbiamo dimenticare che abbiamo avuto tante difficoltà con sette giocatori fuori che possono essere titolari. Sono sicuro che Mourinho continuerà a tirar fuori il meglio dai calciatori”.

Vi aspettavate così tante difficoltà?

“Sette sconfitte sono tante, nessuno di noi si aspettava queste sconfitte ma nei momenti di difficoltà le idee devono essere più forti. Io sono fiducioso nel lavoro di Mourinho e alla fine della stagione raggiungeremo i nostri obiettivi. Oggi siamo molto influenzati dalla sconfitta, ogni giorno però guardo lo sviluppo dei calciatori che abbiamo e nel calcio è successo tante volte che ci sono dei momenti di difficoltà ma adesso dobbiamo essere uniti e portare avanti le nostre idee”. Foto: sito Roma