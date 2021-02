Tiago Pinto: “Rinnovo di Pellegrini e Mkhitaryan? Non ci saranno problemi”

Nel corso della conferenza stampa in casa Roma, il ds dei capitolini, Tiago Pinto, oltre a parlare della situazione Dzeko (qui per leggere), il portoghese ha parlato anche sul rinnovo di Pellegrini, del bilancio sul mercato e di tanto altro.

Queste le sue parole: “Rinnovo Pellegrini? Tengo a ricordare che è stato l’unico calciatore del quale ho parlato individualmente nel corso della mia prima conferenza stampa. Tutti nel club, da Dan e Ryan a me e il mister, riteniamo che rappresenti i valori del nostro progetto: un giocatore giovane, forte, dal grande futuro e con un grande attaccamento al club. Al tempo stesso è un team worker, dedito al lavoro. Siamo ottimisti, a breve ci rivedremo con il suo agente. Contiamo di risolvere tutto”.

Bilancio di mercato: “Sono una persona ambiziosa ed esigente con me stessa, ritengo che El Shaarawy e Reynolds rientrino nel progetto del club, possono far diventare la Roma più forte. Abbiamo altresì lavorato per trovare delle soluzioni in uscita, abbiamo calciatori che giocano poco e che sono meno felici, su questo punto non sono soddisfatto perché non siamo riusciti ad accontentarli”.

Corsa alla Champions: “Siamo al 3 febbraio, questa è una domanda che ci proietta in uno scenario di fine stagione e non posso predire il futuro. Come tutti quanti i dipendenti, noi cercheremo di costruire una mentalità basata sulla quotidianità, sulla conquista dei tre punti partita dopo partita, in questo momento la priorità è la partita contro la Juventus e vincerla”.

Su Pastore, Fazio e Santon: “Nella nostra esperienza, è normale che un calciatore che non giochi non sia felice. Il professionista vuole sempre giocare, a maggior ragione come nel caso di Pastore che è stato infortunato. Abbiamo lavorato insieme agli agenti dei calciatori che permettessero di conciliare gli interessi dei loro assistiti e della Roma. Per una serie di motivi, non abbiamo trovato una soluzione. Adesso il mercato è chiuso, noi siamo una famiglia e tutti lavoreremo al meglio per l’interesse della Roma”.

Trattativa Sanchez-Dzeko: “Vorrei fare mie le parole di Marotta: quello che ha detto corrisponde al vero. Il mio atteggiamento nei vostri confronti sarà di trasparenza, ho incontrato Ausilio a Milano, abbiamo parlato di diverse questioni ma non siamo mai entrati in una vera trattativa. Personalmente ritengo che la grandezza di un club dipenda dalla grandezza dei propri tifosi. Vengo da una società con una tradizione simile, ma la decisioni che prendiamo devono corrispondere al bene per la proprietà”.

La proprietà chiederà a Fonseca di far giocare Dzeko?

“Sono due questioni ben diverse, a chi assegnare la fascia da capitano coinvolge non solo il tecnico ma tutto il club. Le scelte tecniche, invece, spettano a Fonseca. E’ lui a scegliere chi convocare, chi far giocare e non ci saranno influenze della proprietà”.

Rinnovo di Mkhitaryan?“E’ molto importante per noi e non solo per il rendimento sportivo. In Europa è alle spalle solo di Bruno Fernandes, ma è anche un professionista eccellente. In questo progetto può essere importante per crescere i giovani. Nel suo contratto c’è una clausola che gli permette di esprimere un’opinione sulla permanenza, ma non mi aspetto problemi. A breve vedremo il suo agente per risolvere la questione”.

