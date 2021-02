Tiago Pinto: “Questa Roma arriverà lontano, c’è un ambiente sano”

Il ds della Roma, Tiago Pinto, a Sky Sport ha parlato a pochi minuti dalla gara con il Braga.

Queste le sue parole: “Il Braga è una buonissima squadra e allenata bene, molto interessante e dotata tecnicamente. Anche la loro stagione è buona. Dove vuole arrivare la Roma? Ragioniamo partita dopo partita, con questa mentalità arriveremo il più lontano possibile. Dzeko? Con tutto il rispetto per il vostro lavoro, è una questione esagerata, prima e dopo una singola partita sistematicamente viene posto lo stesso tema che è stato risolto molto bene non da me, ma dai diretti interessati: l’importanza della Roma è al di sopra di ogni cosa, da qui ripartiamo”.

Foto: Sito Roma