Tiago Pinto polemico: “La Roma si sente danneggiata. Nessuno capisce i criteri arbitrali qui in Italia”

Tiago Pinto ha commentato ai microfoni di Sky gli episodi di Roma-Milan polemizzando su molte scelte arbitrali: “Voglio dire che il Milan ha fatto una grande partita e magari ha meritato la vittoria. Sull’arbitraggio però qualcosa da dire c’è: non è per mascherare le nostre debolezze, siamo professionisti e vogliamo migliorare, ma non possiamo nascondere quello che è successo ieri. Perché i criteri arbitrali sono cosi diversi? Uguali situazioni in Serie A hanno criteri totalmente opposti. Siamo professionisti e non possiamo nascondere due aspetti: persone con più credibilità di me hanno parlato dei criteri arbitrali nei confronti di altri campionati e della Champions. Nessuno capisce i criteri arbitrali qui in Italia. E non posso nascondere che durante le 11 partite ci sono state situazioni in cui la Roma è stata chiaramente danneggiata. Come noi dobbiamo migliorare, è il momento di dire basta. La Roma merita rispetto, pur ricordando che non voglio nascondere i nostri difetti. Non è solo un problema della Roma, mi auguro che tutti insieme possano fare una riflessione sulla questione arbitrale altrimenti si perde di credibilità”.

FOTO: Sito Roma