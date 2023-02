Tiago Pinto: “Non sono soddisfatto del mercato di gennaio. Con Zaniolo in Inghilterra potevamo acquistare un sostituto”

Tiago Pinto, General Manager della Roma, ha parlato in conferenza stampa della sessione invernale di calciomercato. Tra i temi caldi c’è la cessione di Zaniolo. Le parole del dirigente portoghese: “Non sono soddisfatto del mercato di gennaio, non penso che siamo migliorati. Aspettiamo Wijnaldum come rinforzo. Ci sono due cose importanti da dire: l’effetto Zaniolo perché è stata una situazione difficile e poi il FairPlay è una situazione reale, sapete i paletti e le difficoltà. Con l’offerta del Bournemouth potevamo fare un mercato più importante e potevamo prendere un altro giocatore. Chi? Non lo dico per rispetto”.

Foto: Twitter ufficiale Roma