Tiago Pinto: “Mourinho primo step di un cambio di mentalità. Ci aspettiamo qualcosa di buono per il futuro”

A dare il via alla conferenza stampa per la presentazione del neo allenatore della Roma, José Mourinho, il General manager della società giallorossa, Tiago Pinto che ha commentato così l’arrivo del portoghese:

“Oggi è un giorno molto felice, sappiamo tutti che è il primo step di un cambiamento di mentalità. Ci aspettiamo qualcosa di buono nella prossima stagione e nei prossimi tre anni. Io non devo introdurre Mourinho, la sua carriera parla per lui. Voglio ringraziare Dan e Ryan Friedkin per aver portato Mourinho a Roma, al nostro neo allenatore per aver creduto nel nostro progetto e ai tifosi: loro ci hanno trasmesso una grande energia a Trigoria. Vogliamo far crescere la Roma”.

Foto: Sito ufficiale Roma