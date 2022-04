Tiago Pinto: “Mourinho un leader. È un orgoglio essere l’unica italiana rimasta in Europa”

Il direttore sportivo della Roma Tiago Pinto ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Leicester: “Purtroppo siamo l’unica squadra italiana, è un orgoglio ma anche una responsabilità in più. Siamo qui per vincere e per raggiungere la finale, sarebbe spettacolare per noi, per i tifosi, ma anche per il calcio italiano. Mourinho è un leader, ci porta un po’ questa mentalità che solo lui ha. Ogni giorno cerca di migliorare ogni dettaglio, questa mentalità è stata assimilata da tutta la Roma. Stasera vedremo una squadra che non molla mai e che cerca sempre di vincere”.

FOTO: Sito Roma