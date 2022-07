Tiago Pinto: “Matic non ha bisogno di presentazioni. Può aiutarci a costruire una mentalità vincente”

Nemanja Matic oggi si è presentato a Trigoria. Ad introdurlo il gm della Roma, Tiago Pinto. Il dirigente giallorosso si è soffermato molto sull’apporto che il serbo può dare alla squadra giallorossa.

Queste le sue parole: “Penso che Matic sia un calciatore che ha fatto più di 600 partite, 300 in Premier e vinto 9 titoli e non ha bisogno di presentazioni. Sono orgoglioso che uno come lui abbia scelto la Roma, poteva andare ovunque. La trattativa è stata fatta in 2-3 giorni. Una squadra si costruisce con la voglia e la qualità individuale. Matic se vuole così tanto venire alla Roma è un orgoglio per me. Ci aiuterà anche nella mentalità della squadra.”

Foto: Sito Roma