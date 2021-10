Tiago Pinto: “L’agente di Diawara ha sbagliato, non ci si comporta così”

Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ha parlato così a DAZN prima della gara di Cagliari: “Abbiamo fatto due partite importanti contro Napoli e Juve. Poi la sconfitta in Norvegia, una brutta pagina per cui ci scusiamo ancora. Oggi vogliamo vincere e continuare a fare punti. Vogliamo giocare bene ma è importante portare a casa i tre punti”.

L’agente di Diawara si è lamentato di Mourinho sostenendo che sta facendo un torto al suo assistito con le sue scelte.

“Non voglio entrare su questo tema né parlare dei procuratori. Nel calcio c’è la tendenza a parlare delle cose negative. A me piacciono i procuratori che vogliono risolvere i problemi, non mi piacciono quelli che fanno un certo tipo di dichiarazioni pubbliche. Secondo me Piraino, con cui ho sempre avuto un buon rapporto, ha sbagliato e non si è comportato bene. Voglio dire che Diawara non c’entra nulla. Si è sempre allenato bene e ha giocato quando l’allenatore ha ritenuto opportuno. Oggi per esempio è rientrato Kumbulla. Noi ci atteniamo alle scelte di Mourinho e tuteliamo quello che decide il nostro allenatore”