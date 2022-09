Tiago Pinto: “La Roma è migliorata, ora è più forte. Scudetto? Non penso a maggio”

Tiago Pinto ha commentato in conferenza stampa il mercato portato avanti dalla Roma nella finestra estiva appena conclusa. Il dirigente giallorosso, in particolare, ha spiegato: “Volevo ringraziare tutte le persone del club, da fuori il mercato sembra divertente, ma per noi sono tre mesi pesantissimi e quelli che mi hanno aiutato sono stati importanti. La squadra è migliorata, non ho dubbi su questo. Oggi la squadra è più forte, ha più soluzioni e più qualità. Non sono d’accordo, per me non è un instant team. La Roma è la quarta squadra più giovane della Serie A, è la più giovane delle 7 sorelle. Abbiamo creato spazio per i giovani. Ma come abbiamo detto sempre abbiamo bisogno di equilibrio, non possiamo prendere solo scommesse, servono anche giocatori esperti e con qualità come Dybala, Belotti o Wijnaldum. La squadra è più forte, ma sempre col nostro valore principale che è la leadership dell’allenatore. Lo scorso anno ha fatto diventare dei buoni giocatori grandi giocatori, ora ne abbiamo presi altri ancora più bravi e ci aspettiamo qualcosa di meglio rispetto allo scorso anno. Ma non parliamo di scudetto. Non vogliamo nasconderci, ma non posso pensare a maggio quando siamo ancora a settembre. Il lavoro quotidiano è importante ed il nostro fuoco è credere che possiamo vincere tutte le partite a cominciare dalla prossima”.

Foto: Sito Roma