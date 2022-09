Tiago Pinto: “La nostra rosa permette a Mourinho di fare rotazioni. Nessuno può sentirsi titolare”

A una manciata di minuti dal fischio d’inizio di Ludogorets-Roma, Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Tirana è stato un momento importante, ormai è passato. Oggi non c’entra quello che abbiamo conquistato nel passato, adesso siamo felici di giocare in Europa League. Vogliamo andare il più avanti possibile, dobbiamo cominciare a vincere oggi”.

Poi sulla presenza dal primo minuto di Svilar e Belotti: “La rosa che abbiamo costruito permette al mister di fare rotazioni, nessuno può sentirsi titolare perché ci sono alternative importanti. Oggi è un’opportunità per loro e per la squadra, abbiamo subito una sconfitta pesante e adesso abbiamo un’opportunità per dimostrare che quella non è la Roma che vogliamo”.

Infine, tornando alla pesante sconfitta contro l’Udinese: “Udine è stata una serata pesante, ma quando sei una grande squadra non c’è tempo per essere troppo soddisfatti quando si vince né troppo delusi quando si perde. Siamo qui per dimostrare che abbiamo un’altra faccia e voglia di vincere. È un processo, ci sono 7 giocatori nuovi, ma il nostro gruppo è forte e il mister gestisce tutto come una famiglia. Pian piano le cose vanno avanti”.

Foto: Sito Roma