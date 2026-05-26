Tiago Pinto: “Iraola impressionante, è la prima ragione del successo del Bournemouth”

26/05/2026 | 23:02:32

Tiago Pinto ha parlato a La Gazzetta dello sport di Iraola, nome caldo per la panchina del Milan: “Iraola è impressionante. Lui è la prima ragione del successo del Bournemouth. È un uomo che trasforma ogni difficoltà in una sfida da vincere. Non è solo un grande allenatore ma una persona di un altro mondo, di umiltà, con senso di responsabilità per la società. È una gioia incredibile. Sono qui da due stagioni, non mi aspettavo che in così poco tempo arrivassimo in Europa. Siamo orgogliosi: la Premier è il miglior campionato del mondo, è impressionante arrivare davanti a grandi club come Chelsea, Tottenham o Newcastle. È stato possibile solo perché Andoni non è solo un grande allenatore ma una persona di un altro mondo, di umiltà, con senso di responsabilità per il club. Non ha il minimo egoismo, senza di lui questo passaggio non sarebbe stato possibile”.

foto sito bournemouth