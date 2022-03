Tiago Pinto: “Io e Mourinho conosciamo Svilar, ma il mercato è lontano”

Tiago Pinto, ds della Roma, ha parlato prima della sfida contro l’Atalanta.

Queste le sue parole a Dazn: “Ho imparato tanto in questi quattordici mesi. I rinnovi? Ne parleremo a tempo debito”.

Parole poi su Svilar (portiere promesso sposo della Roma, come abbiamo riportato dieri)? E’ un calciatore del Benfica. Noi siamo lontani dal mercato. Lo conosciamo tutti bene, io ho lavorato con lui 4 anni; Mourinho lo conosce perché l’ha visto alla prima di Champions League contro. Ma noi dobbiamo concentrarci sul campo perché il mercato è lontano”.

Sfida Champions: “Sicuramente è una sfida fondamentale per noi, daremo tutto, non sarà facile, l’Atalanta è una grande squadra e lotterà per grandi traguardi ma dobbiamo vincere per ottenere speranze di qualificazione in Champions”.

Foto: Twitter Roma