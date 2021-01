Tiago Pinto, il saluto del Benfica: “Ti siamo grati, farai bene anche alla Roma”

Il Benfica ha salutato sui suoi profili social Tiago Pinto, prossimo direttore generale della Roma. Il club lusitano lo ha fatto attraverso un video che ripercorre l’ultima giornata passata dal dirigente nel centro sportivo del Benfica. Nella consueta newsletter ai tifosi, il club gli ha dedicato queste parole: “Gli dobbiamo enorme gratitudine per l’impegno insuperabile e la grande competenza con cui ha ricoperto i suoi incarichi. Gli auguriamo buona fortuna per la tua nuova sfida professionale, sapendo che continuerà a far bene“.

Foto: sito ufficiale Roma