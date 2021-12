Tiago Pinto: “E’ un orgoglio per noi lavorare con Mourinho. Zaniolo? Va tutelato”

Il ds della Roma, Tiago Pinto, ha parlato a Dazn nel prepartita di Roma-Inter.

Queste le parole del portoghese: “Per noi è una gioia avere Mourinho ogni giorno, conosciamo la sua carriera e la sua esperienza. Ogni giorno a Trigoria capiamo perché abbiamo preso Mourinho. Abbiamo molto fiducia in lui. Siamo sempre molto vicini con lui, dopo Bologna ci siamo dovuti ricompattare e per far fronte alle assenze che abbiamo. Nelle ultime settimane sono stato molto attento al calcio italiano, quando si parla di Zaniolo si parla della più grande speranza del calcio italiano. Dobbiamo tutelarlo, non può continuare ad essere fermato senza fischiare falli”.

Foto: Sito Roma