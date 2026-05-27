Tiago Pinto: “È impressionante arrivare davanti ai grandi club. Iraola è la prima ragione del nostro successo”

27/05/2026 | 13:38:16

Il direttore sportivo del Bournemouth, Tiago Pinto, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Arrivare in Europa? È una gioia incredibile. Sono qui da due stagioni, non mi aspettavo che in così poco tempo arrivassimo in Europa. Siamo orgogliosi: la Premier è il miglior campionato del mondo, è impressionante arrivare davanti a grandi club come Chelsea, Tottenham o Newcastle. La gestione dell’uscita di Iraola e l’annuncio di Rose come successore? È stato possibile solo perché Andoni Iraola non è solo un grande allenatore ma una persona di un altro mondo, di umiltà, con senso di responsabilità per il club. Non ha il minimo egoismo, senza di lui questo passaggio non sarebbe stato possibile. Sesti nonostante le grandi cessioni? La prima cosa è l’allenatore. Andoni è stato impressionante in tutto questo. È un uomo che trasforma ogni difficoltà, ogni problema in una sfida da vincere. Noi dirigenti possiamo essere bravi nel reclutamento, ma se non hai l’uomo giusto non serve a nulla. Andoni è la prima ragione per tutto quello che abbiamo fatto. Una cosa che ho imparato alla Roma e che mi è servita qui? A Roma ho imparato tanto, ma soprattutto il bisogno di gestire le cose imprevedibili ogni giorno ora mi fa apparire come uno che sembra non aver paura di nessun problema. Quando gli altri qui vanno nel panico, io riesco a sedermi, riflettere e gestire tutto. Quei tre anni a Roma mi hanno dato una capacità incredibile di pensare oltre i conflitti, di gestire i casini”.

Foto: sito Roma