Tiago Pinto: “Dzeko non sarà il capitano della Roma. Il collettivo più importante dei singoli”

Conferenza stampa del ds della Roma, Thiago Pinto, che ha fatto chiarezza sulla questione Dzeko in giallorosso e come si andrà avanti in questi mesi.

Queste le sue parole: “Dzeko? Non voglio certamente scappare dalla questione. E’ stato detto e scritto tanto, nel mondo del calcio i club vivono con queste cose e lo capisco pure. Edin è un grande professionista, è un grande calciatore, ha un carattere forte e ha scritto pagine importanti della storia della Roma. Fonseca è il leader del nostro progetto sportivo e gli abbiamo affidato il nostro futuro a breve e medio termine. Negli ultimi giorni abbiamo avuto delle riunioni volte a rafforzare un sentimento di reciproca fiducia. Adesso dobbiamo concentrarci solo su questo. Il bene collettivo della Roma è più importante dei singoli”.

Dzeko sarà ancora il capitano della Roma?

“Sulla fascia da capitano, un club deve reggersi sulla disciplina, in questo momento Dzeko non è il capitano della Roma, poi lavoreremo per l’interesse della Roma in futuro”.

Foto: Twitter Serie A