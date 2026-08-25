Tiago Pinto: “Di Gregorio portiere dalle qualità eccellenti, è un ottimo innesto”

25/08/2026 | 12:37:27

Tiago Pinto ha commentato così l’approdo di Michele Di Gregorio al Bournemouth, parlando al sito ufficiale del club inglese: “Michele è un portiere dalle eccellenti qualità e con una preziosa esperienza ai massimi livelli. Ha dimostrato costantemente il suo valore in Serie A e nelle competizioni europee; siamo certi che rappresenterà un ottimo innesto per la nostra rosa”.

Foto: Twitter ufficiale Roma

