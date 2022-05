Grande commozione per Tiago Pinto ai microfoni di Sky. Il diesse della Roma, vistosamente emozionato, ha dichiarato: “Oggi abbiamo vinto ed è un premio soprattutto per i Friedkin, che hanno portato una mentalità diversa alla Roma. Noi dobbiamo continuare così ogni giorno. Non sarà questo il nostro ultimo trofeo”.

FOTO: Sito Roma