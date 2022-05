Tiago Pinto: “Bilancio stagionale positivo. Vincere per la città e i tifosi”

Tiago Pinto, diesse della Roma, è intervenuto a Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio della finale contro il Feyenoord. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo fatto una lunga strada, passando anche serate brutte ma siamo riusciti arrivare qui in finale. È importante per il progetto ma soprattutto per la città e per i tifosi, questa è la principale motivazione per vincere questa sera. Siamo abituati, abbiamo giocato ogni quattro giorni tutta la stagione. La squadra è carica, è motivata, siamo tutti al massimo senza infortunati e vogliamo essere una bella squadra in campo per vincere la Coppa. Durante questa stagione con Mourinho abbiamo fatto tanti miglioramenti, il bilancio è sicuramente positivo. Se vinciamo siamo più felici ma siamo comunque sulla strada giusta”.

FOTO: Sito Roma