Tiago Pinto: “A Roma è difficile unire tutti attorno a un obiettivo comune, Mourinho ci è riuscito”

23/01/2026 | 10:30:53

Il Presidente delle Operazioni Calcistiche del Bournemouth, Tiago Pinto, ha parlato in un’intervista a MARCA. Queste le sue parole:

“Sono tifoso del Benfica da tutta la vita e, a 26 o 27 anni, ho tenuto un discorso critico a un’Assemblea Generale proponendo soluzioni per cambiare il club. Il presidente ha pensato: ‘Come fa questo ragazzo ad avere il coraggio di venire qui e parlare in quel modo?’ Ci siamo incontrati e sei mesi dopo mi ha assunto”.

L’addio al Da Luz per diventare ds della Roma:

“Non dimenticherò mai il giorno in cui me ne sono andato. È stato strano. Vuoi andartene, ma dall’altro lato speri che non accada. Avevo bisogno di andarmene perché non avevo una vita. Lavoravo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Avevo anche l’obiettivo di costruire una carriera internazionale e di lavorare in diversi paesi. Penso che alla Roma avessimo una squadra capace di fare di più in Serie A, ma in Europa abbiamo fatto molto bene. Abbiamo raggiunto le semifinali di Europa League con Paulo Fonseca il primo anno, il secondo anno abbiamo vinto la Conference con Mourinho e il terzo anno abbiamo perso la finale di Europa League contro il Siviglia. Roma è una città molto passionale, ma è difficile unire tutti attorno a un obiettivo comune, e Mourinho ci è riuscito”.

Foto: X Roma

