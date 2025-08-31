Ufficiale: Tiago Gouveia è un nuovo giocatore del Nizza

31/08/2025 | 15:45:30

“Tiago Gouveia è un nuovo giocatore del Nizza. L’ala portoghese (24 anni) si è unita al club in prestito dal Benfica per la stagione 2025-26. Non è sceso in campo nella doppia sfida tra Nizza e Lisbona, anche se ha avuto minuti in tre altre partite per il Benfica all’inizio di questa stagione. Grande promessa del calcio portoghese, seguito ‘da molto tempo’ da Florian Maurice e dal team di scouting del club rossoblù, Tiago Gouveia vestirà la maglia del Nizza quest’anno. Cresciuto nel settore giovanile del Benfica, il nuovo giocatore del Nizza ha avuto un prestito di successo all’Estoril nella stagione 2022-23 (29 partite, 5 gol e 5 assist) e ha giocato 40 partite (5 gol, 8 assist) con la prima squadra del Benfica”.

Foto: sito Nizza