Tiago Gabriel: “Vogliamo salvare il Lecce anche per Graziano Fiorita, sarebbe un regalo”

06/05/2025 | 18:42:06

Intervistato da Telerama, il difensore del Lecce Tiago Gabriel ha parlato della complicata situazione salvezza, tornando sul recente dramma che ha colpito i pugliesi: “La tragedia Fiorita ha unito ancora di più il gruppo, Graziano è stato in grado di trasmetterci la sua passione per il Lecce nel modo in cui l’ha vissuto. Queste ultime partite serviranno per dimostrare e regalare la salvezza a Graziano prima di tutto, al club in generale ed ai suoi tifosi”. Sul momento dei salentini: “Abbiamo avuto sempre una grande personalità, siamo un gruppo forte e lo abbiamo dimostrato. Anche nell’ultima partita con l’Atalanta si è visto”.

FOTO: X Lecce